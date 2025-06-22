Uyuyamıyor musunuz, hatta uyumaktan mı korkuyorsunuz? Belki de basit bir uyku problemi sandığınız şey, aslında ciddi bir fobiye işaret ediyor: Hipnofobi.

UYKUDAN KORKMA HASTALIĞI (HİPNOFOBİ) NEDİR?

Hipnofobi, yani uykudan korkma hastalığı, yaygın görülen fobiler arasında yer alan bir kaygı bozukluğudur. Cinsiyet fark etmeksizin her bireyde görülebilecek bu rahatsızlık, genellikle çocuklukta yaşanan travmalarla ilişkilendirilir. Hem fiziksel hem de ruhsal açıdan yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen bu fobi, çeşitli tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabilir.

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Hipnofobi hastaları, uyku sırasında başlarına kötü bir şey geleceğinden korkar ve bu korkuya karşı koyamayacaklarını düşünerek yoğun çaresizlik hissi yaşayabilir. Bazı bireyler ise, kötü rüyalar görecekleri endişesiyle uyumaktan kaçınabilir. Bu kişiler uykuya dalsalar dahi huzursuz ve kesintili bir uyku süreci geçirir. Sürekli yorgunluk, bitkinlik ve ruhsal çöküntü, bu durumun gündelik yaşamdaki başlıca etkileri arasında yer alır.

UYKUDAN KORKMA HASTALIĞININ NEDENLERİ

Hipnofobinin ortaya çıkışında birçok farklı etken rol oynayabilir. Kesin bir nedeni olmamakla birlikte, en yaygın görülen iki tetikleyici unsur uyku felci ve kabuslardır.

Uyku felci, uyanma sırasında geçici olarak hareket edememe durumudur. REM uykusu evresinde vücut doğal olarak kas hareketlerini kısıtlar. Bu evrede ani uyanmalar, kişinin birkaç saniye veya dakika boyunca hareket edememesine neden olabilir. Bu kısa ama sarsıcı deneyim, bireyde kalıcı korkulara yol açabilir. Uyku felci genellikle kabuslarla birleştiğinde, kişi gerçekmiş gibi algılanan halüsinasyonlar görebilir. Bu tür deneyimlerin tekrar etmesi, bireyde uykuya karşı yoğun bir kaygı gelişmesine sebep olur. Kabuslar, özellikle bilinçaltındaki olumsuz düşünceler, geçmiş travmalar, stres, alkol kullanımı veya bazı ilaçlar nedeniyle tetiklenebilir. Sık sık kabus görmek, psikolojik bir rahatsızlığın işareti olabilir ve zamanla uykudan korkma durumuna dönüşebilir. REKLAM Bunun dışında, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kişilerde de hipnofobi gelişebilir. Uyurken yaşanmış doğal afetler, hırsızlık, yangın gibi travmatik olaylar, kişinin kendini güvende hissetmemesine neden olarak uykudan kaçmasına yol açabilir. Bazı bireylerde ise herhangi bir tetikleyici olmaksızın bu korkunun geliştiği görülebilir.

UYKUDAN KORKMA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ Hipnofobi, hem zihinsel hem de fiziksel belirtilerle kendini gösterebilir. Özellikle uyku zamanı yaklaştığında ortaya çıkan kaygı, bireyin yaşam kalitesini ciddi oranda düşürebilir. Bu rahatsızlığa sahip kişiler, uyku hakkında konuşurken dahi huzursuzluk hissedebilir. Yaygın belirtiler arasında şunlar yer alır: - Uyuma düşüncesiyle birlikte gelişen anksiyete - Duygu durum değişiklikleri ve huzursuzluk - Uyumaktan kaçınma veya uyuyamama hali - Nefes darlığı, hızlı solunum - Terleme, ağız kuruluğu - Mide bulantısı veya kusma - Göğüste sıkışma hissi, çarpıntı REKLAM - Kronik yorgunluk ve halsizlik - Depresyon ve genel kaygı bozukluğu UYKUDAN KORKMA HASTALIĞININ TEDAVİSİ Uykuya karşı duyulan korku, sağlıklı bir yaşam için gereken dinlenme sürecini bozarak ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Bu nedenle hipnofobi belirtileri yaşayan bireylerin uzman bir psikiyatristten destek almaları önemlidir. Tedavi sürecinde öncelikle bu korkuyu tetikleyen temel nedenlerin tespit edilmesi gerekir. Pek çok vakada, yaşanan bir travma (örneğin deprem, kaza, kayıp gibi) bu fobinin temelini oluşturur. Dolayısıyla, asıl problem çözülmeden fobinin ortadan kalkması zordur.