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AA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar, cumhurbaşkanı gibi ister içerden ister dışardan olsun her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." dedi.

Davutoğlu, Halk TV canlı yayınında dünkü altılı masa toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dün 10 saate yakın bir toplantı yaptıklarını ve "açık yüreklilikle" her şeyi konuştuklarını aktaran Davutoğlu, öncelikle altılı masanın bir yıl içinde neler yaptığını masaya yatırdıklarını söyledi.

Dünkü toplantının kritik bir eşik ve tarihi bir toplantı olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı adayından daha önemli iki metin kabul edildi." ifadesini kullandı.

Yakında tanıtımını yapacakları metni toplumun göreceğini bildiren Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Diyoruz ki topluma,'Hiç merak etmeyin, yeni bir yönetim anlayışı ile bu toplumu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden, bu ucube sistemden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçireceğiz. Bu süreç esnasında cumhurbaşkanı yetkileri ne olacak, cumhurbaşkanı yardımcılarının yetkileri ne olacak, bakanların yetkileri ne olacak, bakan yardımcılıkları kaldırılacak yerine müsteşarlıklar mı gelecek, yine üst düzey bürokratlar nasıl atanacak? Bunların hepsi tespit edildi. Şu anda o metin bir iki rötuşla sunulabilecek nitelikte ama biz özellikle büyük bir lansman istiyoruz."

Davutoğlu, "Altı lider veya bunlardan biri cumhurbaşkanı adayı olursa 5 lider başkan yardımcısı mı olacak?" sorusuna, "Bu konuyu netleştirdik. Alınacak roller tek tek spesifik roller değil ama kurumsal olarak cumhurbaşkanı ve yardımcılarının ortak süreçle, imza yetkisiyle, karar süreçlerindeki yetkisiyle cumhurbaşkanı ve yardımcılarının ağırlıkta olacağı bir yapı olacak." yanıtını verdi.

Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarla aldığımız kararlar var, onları lansmanla açıklayacağız. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar, cumhurbaşkanı gibi ister içerden ister dışardan olsun her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır. Ne teminatıdır biliyor musunuz? Şimdi diyorlar ki '6 tane birbirine benzemez insan bu ülkeyi nasıl yönetecek?' Bu ülkeyi birbirlerinin hassasiyetlerini görerek yönetecekler. Karşılıklı hassasiyetleri gözeteceğiz. Biz bir karar alırken CHP kitlesinin hassasiyetlerini gözeteceğiz, Kılıçdaroğlu bir karar alırken bizim, muhafazakar kesimin hassasiyetlerini, Sayın Akşener'le ilgili bir karar alırken ülkücü camianın hassasiyetleri... Ne olacak biliyor musunuz? Bir süre sonra bir kültür oluşacak. Toplantıda açık yüreklilikle konuşuyoruz ve sonunda uzlaşmayla çözüyoruz meseleyi."

"ÇAY BİLE DEMLENİRKEN BİR MİKTAR BEKLERSİNİZ"

"Ortak cumhurbaşkanı adayı için bir mutabakat var mı?" sorusunu da yanıtlayan Ahmet Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Ortak cumhurbaşkanı adayı için mutabakat kesinlikle var. (Çoklu aday) Taktiksel olarak dedim, bilmiyoruz oyun planlarını iktidarın, oyun planı içinde olur ama dünkü mutabakatta tekrar teyit ederek şunu söyledik, tek aday çıkaracağız. Bu adayın şimdi vakti geldi. Herkes bana soruyor 'Geç mi kaldı?' Çay bile demlenirken bir miktar beklersiniz, erken koyarsanız tadı çıkmaz, burada da çay demlendi. Nasıl demlendi? Geçiş süreci elimizde, yani cumhurbaşkanı adayı içeriden veya dışarıdan olsun şunu bilecek, '6 genel başkan da aynı imza yetkisine sahip olacak, aynı karar süreçlerinde eşit olacak. Biri diğerine üstün olmayacak, biri diğerinden bir adım önde olmayacak.' Cumhurbaşkanı bir anlamda, siyasi tabirle söylüyorum, eşitler arasında bir ilk olacak. Mutlak yetki sahibi olmayacak. Eşitler var, bir kişi öne çıkacak aramızdansa, değilse geleceğiz diyeceğiz ki 'Biz sizi düşünüyoruz, eğer dışardan biriyse ama bizim oyun kurallarımız bunlar. Bu oyun kurallarıyla birlikte olacaksanız buyurun, siz bu ülkeyi yönetebilirsiniz.' O oyun kurallarını koyduk biz. Dün bu oyun kuralları netleşti. Ama son bir istişare ve tanıtım için bunların hazırlanması lazım. Ortak politikalar metni çıkardık bir de 200 sayfaya varan bir doküman. Hangi alanda ne yapılacağı var. Önemli ölçüde o da tamam. Şimdi Sayın Akşener'in ev sahipliğinde yapacağımız toplantıya kadar da bunlar, lansman hazırlıkları tamamlanacak, 26 Ocak'ta Sayın Akşener'in ev sahipliğinde toplanıyoruz, 30 Ocak'ta da bu ödev bitmiş olacak."

ATAMALAR HERKESİN ORTAK İMZASIYLA

Davutoğlu, kendi adaylarının cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yaşanabilecek fikir ayrılıklarına ilişkin şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı dese ki 'Ben kendi düşüncemi uygulayacağım.' Çatışma çıkar. Biz o zaman çıkarıp diyeceğiz ki 'Bak biz burada usulü koymuşuz, burada karar şöyle alınacak.' Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapmak isteyecek, tek başına, 'Bir dakika diyeceğiz, yok. Kim, nedir bu önemli kurumlar? Devletin üst düzey güvenlik ve ekonomi kurumlarına ortak atama yapılacak yani hepimizin imzasıyla. Dese ki 'Yok ben şunu arkadaşı atıyorum.' 'Bir dakika, baştan konuşmuştuk, evet senin cumhurbaşkanı olarak yetkin olabilir ama bizim kurallarımız bu.' Bu metin burada var."

"Acaba bunlar sembolik bir cumhurbaşkanı mı arıyorlar denebilir, bir kukla mı arıyorlar, bir emanetçi mi arıyorlar, denilebilir, bunu açıklar mısınız?" sorusunu da yanıtlayan Davutoğlu, "Sembolik değil. Biz ona şunu demiyoruz, 'Biz sana bir isim empoze edeceğiz ve sen onu kabul edeceksin. Hayır istişare yapılacak." diye konuştu.

Davutoğlu, Meclis'te çoğunluğu kazanmak için de çalışmalar yaptıklarını, bu konuda her partinin çalışması bulunduğunu ve bunları bir bütün haline getireceklerini anlattı.