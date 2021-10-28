"Yazın yoğundu, kışın da yoğun oluyor. Fener, her mevsim yoğun ziyaretçi alıyor. İlk yağmurla çimler, laleler çıkıyor. Sonbaharda farklı renge bürünüyor. Gelidonya Feneri'nin popülerliği arttı, artık meşhur oldu. Ziyaret eden sosyal medyadan paylaşıyor, gören geliyor. Turistler yoğun ilgi gösteriyor ama Türkiye'nin her bölgesinden de öğrenciler geliyor. Bölgede bazı diziler de çekiliyor. İlgi yoğun olunca o bölgede çadır kamp alanları oluştu. Turizme de önemli katkı sağlıyor."