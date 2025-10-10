Habertürk
        Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi? 10 Ekim Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı?

        Kanal d ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. 10 Ekim Cuma günü Tuğba, Miyase, Maysa, Hanife arasından sadece biri birinci olacak. Çeyrek altını ve altın bileziği kazanan isim puan durumuna göre belirlenecek. Yayınlanan son bölümde Miyase ve Tuğba arasındaki kuranın kazananı Miyase oldu. Haftanın dördüncü gününde günün çeyrek altınını Miyase yakasına taktı. Peki, 10 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi, altın bilezikleri kim aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 13:53 Güncelleme: 10.10.2025 - 13:54
        Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Bugün Gelinim Mutfakta'da elenen isim ile çeyrek altın ve bileziği kazanan yarışmacılar açıklanıyor. Peki, 10 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, kim elendi, çeyrek altın ve bileziği kim aldı?

        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta haftanın finaliyle ekrana geliyor. Bugün haftanın birincisi, elenen ismi ve altınları kazanan isim açıklanacak.

        GELİNİM MUTFAKTA 9 EKİM PUAN DURUMU NASILDI?

        TUĞBA 16

        MİYASE 16

        MAYSA 12

        HANİFE 15

