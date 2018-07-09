Gelinim Mutfakta izleyicileri bugün büyük bir şok yaşadı. Gelinim Mutfakta haftaiçi hegün saat 12.45'te ekranlara gelirken, bugün yayınlanmadı. İzleyiciler de şimdi programın neden yayınlanmadığını merak ediyor. Gelinim Mutfak'ta en son yarışmacılardan Hatice ile Hüsnüye'nin programdan ayrılışı ile gündeme gelmişti. Gelinim Mutfakta'ya dair detaylar haberimizde.
GELİNİM MUTFAKTA NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Gelinim Mutfakta'nın bugün yeni bölümünün yayınlanmaması üzerine, izleyiciler programın akıbetini merak etmeye başladı. Kanal yöentiminden yapılan açıklamaya göre Gelinim Mutfakta'nın yayın saati değişti. Saat 12.45'te yayınlanan Gelinim Mutfak'ta saat 15.45'te ekranlarda olacak.
GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM
Gelinim Mutfakta 86. bölüm fragmanı yayında! 18. haftaya sürpriz bir çift katılıyor! Gelinim Mutfakta hafta içi her gün saat 15.45'de Kanal D'de!
17. Hafta elenen Rukiye-Tuğba Ebrek çiftinin yerine yarışmaya herkesi şaşırtan bir çift katılıyor. Nurten Hanımın yeni katılan çifte ilginç bir tepkisi oluyor. Cansu ve Özlem sert bir tartışmanın içine giriyor.
GELİNİM MUTFAKTA HATİCE NEDEN GİTTİ?
Geçen hafta eski yarışmacı Hatice ile kayınvalidesi Hüsnüye hanım yarışmada yer almadı. Programın izleyicileri Hatice'nin neden yarışmadan ayrıldığını merak ediyordu. Açıklamayı Hatice sosyal medya hesabından yaptı. 4 aydır yarışmada iki kez elendiklerini belirten Hatice, "Artık bilezik de kazanamıyorduk, boş yere stres ve gerginlik altından ailemize de yetemiyorduk. Günlük huzurlu hayatımızı seçtik. Gelinim Mutfakta bizim için yarışmacı olarak bitmiştir" dedi.
GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM YORUMLARI
- Kesin Haticeler geldi çünkü cansunun masası değişti.
- Ohh, Şebnem gidecek diye çok korktumm.. Çok başarılar diliyorum yüreği güzel insann
- Insallah Hatice gelir.
- Hatice geri döndü diyenler canlı yayın yapmış..
- Ins haticedir yoksa izlenmez
- Keşke özlem elenseydi
- İnşallah HATİCE gelir HATİCESİZ yarışma çok zevksiz
- Cansu masasını değişmiş
- Başak , Özlem, Cansu üçüde çok konuşan. Eğer Başak gelirse programın süresi yetmez , uzatılmalı.
- Bence biraz mantıklı olalım.Kim Gelirse Gelsin Elene Yarışmacının Yerine Geçiyor.Fark Ederseniz Cansu Önce Haticenin Masasında Sonra Kendi Eski Yerine Geçiyor.Bence Hatice ve Hüsniye Hanım Geri Döndüler.
- Ama ben Şebnemi sevdim.
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