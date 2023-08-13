Gençlerbirliği: 2 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği, Ümraniyespor'u 2-1 yendi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Nurettin Dinçer Demir, Özcan Sultanoğlu
Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba, Alperen Babacan, Wu, Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 81 Ensar Kemaloğlu), Rodrigues, Uğur Akdemir, Akabueze (Dk. 56 Erdal Öztürk), Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 87 Oltan Karakullukçu), Yatabare
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Popov, Mustafa Eser, Glumac, Emre Kaplan, Diniyev (Dk. 80 Onur Ayık), Melih Okutan (Dk. 46 Bregu), Hasan Ayaroğlu (Dk. 80 Berk Taşkın), Serkan Göksu (Dk. 57 Muhammed Mert), Klonaridis (Dk. 12 Bouali), Bamba
Goller: Dk. 20 Yasin Güreler, Dk. 39 Uğur Akdemir (Gençlerbirliği), Dk. 44 Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Hasan Ayaroğlu, Dk. 66 Muhammed Mert (Ümraniyespor)