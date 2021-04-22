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Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara hattında araç ve yolcu taşımacılığı yapan Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi şirketi Gestaş Deniz Ulaşım, son olarak filosunda kiralık olarak hizmet veren 57'inci Alay gemisini şirket envanterine kattığını duyurdu.

2020 yılı içerisinde ilk olarak filoda kiralık olarak bulunan Seddülbahir, Mesudiye ve 18 Mart gemilerini satın alan, ardından Gelibolu-Çardak hattında sefer yapan 3 gemiyi bünyesine katan Gestaş, filosundaki şirkete ait gemi sayısını 6’dan 14’e, filodaki toplam gemi sayısını da 17’den 21’e çıkardı.

Yapılan açıklamaya göre, tüm satın almaları kendi kaynaklarıyla, finansal borçlanma olmadan ve kredi kullanmadan gerçekleştiren şirket, 8 gemiden 6’sını peşin ödemeyle satın alırken, 2 geminin ödemesini ise taksitle gerçekleştirecek.

15 ayda 8 gemi satın alan Gestaş, aynı dönemde 10 geminin de tersane sürecini gerçekleştirdiğini bildirdi. 2020 Eylül ayından bu yana 2021 sezonu hazırlıklarına başlayan ve sırasıyla gemilerini bakım/tutum süreci için tersaneye alan şirketin, 10 gemiyi yenilediği bilgisi de paylaşıldı.