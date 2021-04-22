Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Gestaş 15 ayda 8 gemi satın aldı

Deniz ulaşım şirketi Gestaş, 2021 yılında satın aldığı Avşa Adası gemisinin ardından geçtiğimiz günlerde 57'inci Alay gemisini satın alarak şirketin envanterine dahil etti. Yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında satın alınan 2 gemiyle birlikte son 15 ayda satın alınan gemi sayısı 8 oldu

Gestaş 15 ayda 8 gemi satın aldı
HABERTURK.COM

Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara hattında araç ve yolcu taşımacılığı yapan Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi şirketi Gestaş Deniz Ulaşım, son olarak filosunda kiralık olarak hizmet veren 57'inci Alay gemisini şirket envanterine kattığını duyurdu.

2020 yılı içerisinde ilk olarak filoda kiralık olarak bulunan Seddülbahir, Mesudiye ve 18 Mart gemilerini satın alan, ardından Gelibolu-Çardak hattında sefer yapan 3 gemiyi bünyesine katan Gestaş, filosundaki şirkete ait gemi sayısını 6’dan 14’e, filodaki toplam gemi sayısını da 17’den 21’e çıkardı.

Yapılan açıklamaya göre, tüm satın almaları kendi kaynaklarıyla, finansal borçlanma olmadan ve kredi kullanmadan gerçekleştiren şirket, 8 gemiden 6’sını peşin ödemeyle satın alırken, 2 geminin ödemesini ise taksitle gerçekleştirecek.

15 ayda 8 gemi satın alan Gestaş, aynı dönemde 10 geminin de tersane sürecini gerçekleştirdiğini bildirdi. 2020 Eylül ayından bu yana 2021 sezonu hazırlıklarına başlayan ve sırasıyla gemilerini bakım/tutum süreci için tersaneye alan şirketin, 10 gemiyi yenilediği bilgisi de paylaşıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ücretsiz izin desteği ve prim desteği verilecek sektörlerin kapsamı genişletildi
İŞ-YAŞAMÜcretsiz izin desteğinde sektörler genişletildi
Tarım ve Orman Bakanlığı yatırımcıları jeotermal sera yatırımı yapmaya çağırdı
İŞ-YAŞAMBakanlıktan jeotermal seraya yatırım çağrısı
Korkmaz Karaca'dan Thodex açıklaması
İŞ-YAŞAMKaraca'dan Thodex yorumu
Kurumlar vergisindeki artış Resmi Gazete'de yayımlandı
İŞ-YAŞAMKurumlar vergisi artışı Resmi Gazete'de
Nisan ayı tüketici güven endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAMTüketici güveni nisanda azaldı
Süt üreticilerine 2021-2022 yıllarında yapılacak çiğ süt desteğine ilişkin esaslar belli oldu
İŞ-YAŞAMÇiğ süt desteğine ilişkin esaslar belirlendi
Son dakika! Avrupa'dan Binance'e soruşturma - Haberler
İŞ-YAŞAMAvrupa'dan Binance'e soruşturma
2 milyar dolarla Tayland'a uçtu
İŞ-YAŞAMTarihi dolandırıcılık
Bakan Elvan Maltalı mevkidaşı Caruana ile görüştü
İŞ-YAŞAMBakan Elvan Maltalı mevkidaşı ile görüştü
SON DAKİKA! Kısa Çalışma Ödeneği uzatılıyor! Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? - Haberler
İŞ-YAŞAMKısa Çalışma Ödeneği uzatılıyor