GİGDER’de başkan değişimi

GİGDER, 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 8 Kasım tarihinde gerçekleştirdi. 4 yıldır GİGDER Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Faruk Akbal, başkanlık görevini Tekçe Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe’ye devretti.

Tekçe, Faruk Akbal’dan devraldığı bayrağı daha ileriye taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydederek, “Öncelikle; derneğimizin Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği olan adını Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği olarak değiştirdik. Kısaltması aynı olacak. Bu vesile ile vurgulamak isterim ki yeni döneme güçlü yönetim kadromuz ile hazırız. Derneğimizi daha ileriye götürmek için büyük heyecan duyuyorum. Önümüzdeki dönemde GİGDER olarak gayrimenkul ihracatı ekosisteminin oluşturulması için gereken kanuni altyapının hazırlanması için gereken adımları atacağız. Ülkemizde yatırım yoluyla ikamet'in (RBI) geliştirilmesi için müzakerelerimize devam edeceğiz. Derneğimizi, iş birliği ve dayanışma ruhuyla daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.” dedi.

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GİGDER’in yabancıya konut satışında zorlu bir dönemden geçtiğini, GİGDER üyelerinin Türkiye’ye doğrudan yatırım getirmek için çok zorlu şartlarda hizmet vermeye çalıştığını hatırlatan Başkan Bayram Tekçe, “Atalarımızın bu ülkeyi 100 sene önce ne zorluklarla ne fedakarlıklarla ne büyük başarılarla kurduğunu biliyoruz. Bu sebeple bizler de en doğru strateji ile hep birlikte bu zorlukları aşıp, güzel ülkemize doğrudan yatırım getirmeyi ivmelendirerek sürdüreceğiz. Yılda 300-500 milyon dolar bandında olan doğrudan yatırım tutarını 7-8 milyar dolarlara ulaştırdık. Şimdi büyük sorunlarla da dayanışma ile baş edeceğiz. Yeni dönemde medya iletişimini, üye iletişimini bu anlamda önemsiyorum. Sektörün doğrularını anlatmaya devam etmemiz gerekiyor. Ülkelerin ortalama doğrudan yatırımlarının yüzde 46’sını hep gayrimenkul yatırımları oluşturur. Biz de ülkemize daha fazla katkı sağlayacağız. Sektörümüze de nakit akışı sağlamayı sürdüreceğiz. Bu amaçla hizmet ihracatçısı olmayı ana merkeze koyuyorum. Derneğimizin adını da bu amaçla değiştirdik.” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yönetim kurulunun hedeflerine ilişkin bilgiler paylaşan GİGDER Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, “Bugüne kadar derneğimize çok kıymetli katkılarda bulunan değerli başkanımız Faruk Akbal’a teşekkür ederim. 4 yıl önce 10 kişiyle başladığımız bu yolda büyük yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Başkanımız Faruk Bey’in sektörü bir araya getirirken ki çalışmalar derneğimizi daha güçlü bir konuma getirdi. Sektörümüzde aracıların, proje pazarlamacıların başka bir örgütlenmesi yok. İlk andan itibaren yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu kaydettiğimiz aşama ile gördük. Özveri ile çalışan başkanıma tekrar çok teşekkür ediyorum. Ektiğiniz tohumlar çok güzel sonuçlar doğuracak. Bu amaçla kurucu başkanımız Faruk Akbal’a huzurlarınızda onursal başkanlık öneriyorum.” dedi.

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GİGDER'in yeni yönetim listesi şu şekilde oluştu:

• Bayram Tekçe (Başkan)

• Ahmet Talat Karasu (Başkan Yardımcısı)

• Ahmet Kasım Değerli (Başkan Yardımcısı)

• Abdüssamet Bahadır (Başkan Yardımcısı)

• Abdullah Alhamad

• Anıl Övençoğlu

• Fatih Ergüven

• Hakan Bucak

• İsmail Altın

• Ufuk Tetik

• Vedat Arslan

Bayram Tekçe Kimdir?

1972 yılında Zonguldak Ereğli’de doğan Bayram Tekçe, Ereğli Anadolu Lisesi’ni bitirerek Ankara Üniversitesi DTCF Hollanda Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Filolog olarak mezun oldu. Yabancıya gayrimenkul satışının yasal olarak yapılmaya başlandığı 2004 yılında Antalya Homes AŞ.’yi kuran Bayram Tekçe, gayrimenkul sektörünü önemli ilklerle tanıştırdı. Proptech alanına da yatırım yapan Tekçe, bu alanda 2008’de başlattığı uzaktan satış sistemi TeleProperty ile online gayrimenkul satışının Türkiye’deki ilk sistemli örneğini hayata geçirdi. 2017’de İspanya merkezli Spain Homes’u devreye alan Tekçe, 2018’de profesyonel satış ofislerinin organizasyonunu yapan Tekce Exclusive Gayrimenkul Pazarlama AŞ’yi kurdu. 2018 yılında ilk kez 'gayrimenkul ihracatı' kavramını kullanarak Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) bünyesinde 'Gayrimenkul İhracat Komitesi'ni kuran Tekçe, bu komiteye başkanlık ederek 2025 yılına yönelik önemli hedeflerin temellerini attı. 2020 yılından bu yana Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği’nin (GİGDER) kurucu Genel Başkan Yardımcısı olarak yönetim kurulunda görev yapan Tekçe, TEKCE grup şirketleri ile Hizmet İhracatçıları Birliği’ne, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’na (DEİK) ve İspanya İş Konseyi'ne üye. İleri düzeyde İngilizce ve Hollandaca bilen Bayram Tekçe, evli ve 2 çocuk babasıdır.