Giresun'da denizde akıntıya kapılan kişi boğuldu
Giresun'un Eynesil ilçesinde denizde akıntıya kapılan kişi boğuldu
Giriş: 21.06.2024 - 19:24 Güncelleme: 21.06.2024 - 19:24
İlçenin Gümüşçay Mahallesi'nde Dizgine Köprüsü mevkisinde serinlemek için denize giren Bahtiyar Cebeci (43) akıntıya kapılarak sürüklendi.
Olayı gören çevredekiler Cebeci'yi kıyıya çıkardı.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cebeci hayatını kaybetti.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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