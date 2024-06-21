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        Haberler Gündem Giresun'da denizde akıntıya kapılan kişi boğuldu - Güncel haberler

        Giresun'da denizde akıntıya kapılan kişi boğuldu

        Giresun'un Eynesil ilçesinde denizde akıntıya kapılan kişi boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 19:24 Güncelleme: 21.06.2024 - 19:24
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        Denizde akıntıya kapılan kişi boğuldu
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        İlçenin Gümüşçay Mahallesi'nde Dizgine Köprüsü mevkisinde serinlemek için denize giren Bahtiyar Cebeci (43) akıntıya kapılarak sürüklendi.

        Olayı gören çevredekiler Cebeci'yi kıyıya çıkardı.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cebeci hayatını kaybetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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