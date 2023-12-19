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        Giresunspor - Gençlerbirliği: 0-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 19:48 Güncelleme: 19.12.2023 - 19:50
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        Giresunspor - Gençlerbirliği: 0-1
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        STAT:Çotanak Spor Kompleksi

        HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Mumcu Taştan, Haydar Avcı

        GİRESUNSPOR: Erkan Anapa- Talha Ülvan, Kadir Seven, Yiğit Anıl Çınar, Şahin Dik, Enishan Ceylan (Dk.83 Emirhan Akçay), Furkan Kütük, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 83 Mehmet Keskin), Çekdar Orhan, Faruk Can Genç, Muhammet Turhan (Dk. 70 Mert Han Kurt)

        GENÇLERBİRLİĞİ: Orkun Özdemir, Uğur Akdemir, Nzaba, Musa Çağıran, Yasin Güreler, Muhammed Himmet Ertürk (Dk.71 Oltan Karakullukçu), Rodrigues (Dk. 71 Ensar Kemaloğlu), Akabueze (Dk. 71 Erdal Öztürk), Buğra Çağıran (Dk. 90+1 Yiğit Efe Demir), Amilton, Yatabare (Dk. 77 Enes Keskin)

        GOL: Dk. 89 Amilton (Gençlerbirliği)

        SARI KARTLAR: Kadir Seven (Giresunspor), Rodrigues (Gençlerbirliği)

        2´nci dakikada Gençlerbirliği atağında ceza alanına giren Buğra Çağıran, Kadir Seven tarafından çizgi üzerinde düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi.

        3'üncü dakikada penaltıda topun başına gelen Buğra Çağıran´ın vuruşunda top üst direkten döndü.

        34´üncü dakikada Amilton, sağ kanattan gelen pası kontrol etti. Topu fazla bekletmeden ceza sahası sağ çaprazdan sert şut çeken Amilton´un vuruşunda kaleci Erkan Anapa gole izin vermedi.

        Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. 

        61´inci dakikada Gençlerbirliği´nde Buğra Çağıran´ın kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu kaleci Erkan Anapa çift yumrukla kornere gönderdi.

        76´ncı dakikada sol kanatta Faruk Can Genç´ten pası alan Çekdar Orhan, hızla kaleye hareketlendiği sırada şutunu çekti ancak top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

        89´uncu dakikada Giresunspor ceza sahasında oluşan karambolde Enes Keskin, pasını Amilton´a verdi. Amilton 3 savunma oyuncusunu geçerek topu ağlara yolladı.

        Karşılaşma Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Giresun - Hakan KABAHASANOĞLU

        2023-12-19 19:43:11

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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