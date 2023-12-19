Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye'de kadınlar Köy Yaşam Merkezindeki kursta Kur'an-ı Kerim öğreniyor

        Giresun'un Espiye ilçesinde Köy Yaşam Merkezinde açılan kursta kadınlara Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 13:39 Güncelleme: 19.12.2023 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Espiye'de kadınlar Köy Yaşam Merkezindeki kursta Kur'an-ı Kerim öğreniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Espiye ilçesinde Köy Yaşam Merkezinde açılan kursta kadınlara Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor.

        Köy Yaşam Merkezleri Projesi kapsamında, ilçeye bağlı Yeşilköy ve Taflancık köyünde kullanılmayan okul binaları bir süre önce Köy Yaşam Merkezine dönüştürüldü.

        Espiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Hamzaoğlu, iki merkezde düzenlenen Kur'an-ı Kerim kurslarında 30 ile 70 yaş arasındaki 35 kadına eğitim verildiğini söyledi.

        Kursiyerlerin azimli olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Neredeyse tüm kursiyerlerimiz Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Daha önce bilip unutanlar da bu kurs sayesinde yeniden hafızasını tazelemiş oluyor." dedi.

        Yeşilköy'deki kursiyerlerden 71 yaşındaki Gülperi Öksüz ise çok umudu olmamasına rağmen kurs sayesinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini vurgulayarak, kursun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        Harvard'daki profesörden sporculara uyarı: Kafaya alınan her darbe ciddi risk
        Harvard'daki profesörden sporculara uyarı: Kafaya alınan her darbe ciddi risk
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Rekor fiyata satıldı
        Rekor fiyata satıldı
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        İzlanda'da yanardağ patladı
        İzlanda'da yanardağ patladı
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti

        Benzer Haberler

        Giresun'da vatandaşlara karalahana çorbası ikram edildi
        Giresun'da vatandaşlara karalahana çorbası ikram edildi
        Giresun'da evinde ve iş yerinde silah ile tarihi eser bulunan zanlı tutukla...
        Giresun'da evinde ve iş yerinde silah ile tarihi eser bulunan zanlı tutukla...
        Giresun Üniversitesi'nin sosyal tesisinde yangın
        Giresun Üniversitesi'nin sosyal tesisinde yangın
        GÜNCELLEME - Giresun Üniversitesinin sosyal tesisinde çıkan yangında hasar...
        GÜNCELLEME - Giresun Üniversitesinin sosyal tesisinde çıkan yangında hasar...
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Giresun'da konuştu:
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Giresun'da konuştu:
        Giresun Üniversitesinin sosyal tesisinde çıkan yangında hasar oluştu
        Giresun Üniversitesinin sosyal tesisinde çıkan yangında hasar oluştu