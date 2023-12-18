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        Giresun'da evinde ve iş yerinde silah ile tarihi eser bulunan zanlı tutuklandı

        Giresun'da evinde ve iş yerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, obje ile silah ve mühimmat ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 23:39 Güncelleme: 18.12.2023 - 23:43
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        Giresun'da evinde ve iş yerinde silah ile tarihi eser bulunan zanlı tutuklandı
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        Giresun'da evinde ve iş yerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, obje ile silah ve mühimmat ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan şüpheli H.N'nin üzerinde, evinde ve iş yerinde arama yapıldı.

        Aramalarda çeşitli model ve markalarda 7 tabanca, 215 fişek, 11 şarjör ve tabanca namlusu ele geçirildi.

        Aynı adreslerde, Osmanlı'nın çeşitli dönemleri ile Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 sikke, mührü şerif, eski dönemlere ait olduğu düşünülen kopmuş yüzük parçası, metal süs eşyası, farklı görüntüye sahip 2 taş parçası ve ağzı kapalı cam tüp içerisinde metal parçası bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.N. "silah ve mühimmat kaçakçılığı" ile "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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