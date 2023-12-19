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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 19:07 Güncelleme: 19.12.2023 - 19:07
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇotanakSpor Kompleksi

        Hakemler: Oğuzhan Çakır, Güner Mumcu Taştan, Haydar Avcı

        Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Talha Ülvan, Kadir Seven, Anıl Yiğit Çınar, Şahin Dik, Furkan Kütük, Enishan Ceylan (Dk. 83 Mehmet Keskin), Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 83 Ali Emirhan Akçay), Faruk Can Genç, Çekdar Orhan, Muhammet Turhan (Dk. 70 Mert Han Kurt)

        Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Uğur Akdemir, Nzaba, Musa Çağıran, Yasin Güreler, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 70 Ensar Kemaloğlu), Rodrigues (Dk. 71 Erdal Öztürk), Akabuaze (Dk. 71 Oltan Karakullukçu), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 90+2 Yiğit Efe Demir), Yatabare (Dk. 77 Enes Keskin), Amilton

        Gol: Dk. 89 Amilton (Gençlerbirliği)

        Sarı kartlar: Dk. 60 Kadir Seven (Bitexen Giresunspor), Dk. 65 Rodrigues (Gençlerbirliği)

        GİRESUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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