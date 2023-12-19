Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Zaha ve Davinson Sanchez için Fenerbahçe derbisi mesaisi - Galatasaray Haberleri

        Zaha ve Davinson Sanchez için Fenerbahçe derbisi mesaisi

        Süper Lig'in 17. hafta müsabakasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Wilfried Zaha'nın sakatlıkları bulunuyor. Sağlık heyeti iki yıldız için de teyakkuza geçerken Fenerbahçe maçına yetiştirilmeleri hedefleniyor

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 19.12.2023 - 10:07 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zaha ve Sanchez derbiye!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde yaşanan sakatlıklar tatları kaçırdı.

        Fatih Karagümrük müsabakasına kart cezalısı olan Fernando Muslera'dan yoksun çıkacak sarı-kırmızılılara Wilfired Zaha ve Davinson Sanchez'den de kötü haber geldi.

        13. haftadaki Alanyaspor maçında sakatlanan ve sol üst arka adale grubunda ikinci derecede zorlanma tespit edilen Kolombiyalı savunmacı, Kopenhag deplasmanında iğne tedavisiyle sahaya çıkmış ancak müsabakanın ilk yarısında zorlanma hissetmiş; buna rağmen müsabakayı tamamlamıştı.

        REKLAM

        Hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziksel saldırı nedeniyle Süper Lig'deki hafta sonu fikstürü ocak ayına ertelenirken bu arada birkaç günü izinli geçiren Galatasaray'da Zaha ve Davinson'a yapılan tetkiklerin sonuçları umulduğu gibi olmadı.

        Fatih Karagümrük hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda Davinson ve Zaha'nın tedavilerine başlanırken iki oyuncu da özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.

        Florya'da sağlık heyeti teyakkuza geçerken iki futbolcunun da pazar günü oynanacak derbiye yetiştirilmesi hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
        İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
        Gazze'de 73 günün bilançosu!
        Gazze'de 73 günün bilançosu!
        Lokanta ve kafelere fiyat listesi zorunluluğu
        Lokanta ve kafelere fiyat listesi zorunluluğu
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Şampiyon Eczacıbaşı kupayla döndü!
        Şampiyon Eczacıbaşı kupayla döndü!
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Boey'in yükselişi!
        Boey'in yükselişi!
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?