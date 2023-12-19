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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan flaş karar! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i

        Süper Lig'de averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, 17. haftada lig üçüncüsü Kayserispor'a konuk olacak. Sakatlığı bulunan Edin Dzeko'yu Galatasaray derbisi öncesi riske etmeyip kadroya almayan teknik direktör İsmail Kartal, forvet hattında Michy Batshuayi'ye görev verecek. İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 16:17 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:17
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba (yarın) günü deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

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        Avrupa'da grubundan lider çıkan, ligde de son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan ve averajla liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, 18. haftada Galatasaray ile oynayacağı derbiye puan kaybı yaşamadan çıkmayı hedefliyor.

        3

        4 EKSİK VAR

        Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Samet Akaydın'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Miha Zajc ve Edin Dzeko zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

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        İRFAN CAN KAHVECİ VE CRESPO SINIRDA

        Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek.

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        Teknik direktör İsmail Kartal, kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. Kayserispor maçından 4 gün sonra Galatasaray'la derbi maçta karşılaşacak olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, buna karşın Kayseri'de rotasyona gitmeyi düşünmüyor.

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        Kayseri'nin ligde üçüncü sırada olduğunu göz önünde bulundurarak as kadroyla sahaya çıkıp kazanmak isteyen İsmail Kartal, alınacak bir üç puanla takımını derbiye moralli şekilde hazırlamayı planlıyor.

        7

        DZEKO YERİNE BATSHUAYI

        Fenerbahçe'de sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Dzeko, Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı. Bosna Hersekli golcünün yerine forvet hattında Michy Batshuayi'nin forma giymesi bekleniyor.

        8

        Stoper hattında ise Spartak Trnava maçının 11'ine göre tek değişiklik yapılacak. Oosterwolde'yi kulübeye çekecek olan İsmail Kartal, Hollandalı futbolcunun yerine Serdar Aziz'e görev verecek.

        9

        İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

        10

        LIVAKOVIC

        11

        OSAYI

        12

        SERDAR AZİZ

        13

        DJIKU

        14

        FERDİ

        15

        İSMAİL

        16

        FRED

        17

        İRFAN CAN

        18

        SZYMANSKI

        19

        TADIC

        20

        BATSHUAYI

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