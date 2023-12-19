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        Giresun'da vatandaşlara karalahana çorbası ikram edildi

        Giresun'da, yörede "pancar çorbası" olarak da bilinen karalahana çorbası dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 13:05 Güncelleme: 19.12.2023 - 13:13
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        Giresun'da vatandaşlara karalahana çorbası ikram edildi
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        Giresun'da, yörede "pancar çorbası" olarak da bilinen karalahana çorbası dağıtıldı.

        Karalahana çorbasının, dünya mutfağından otantik yemek tariflerinin de paylaşıldığı bir platformda yayımlanan "dünyanın en kötü yemekleri" listesine alınması, kentte tepkiyle karşılandı.

        Atatürk Meydanı'nda Giresun Belediyesi ve bir restoran işletmesi tarafından organize edilen etkinlikte, vatandaşlara karalahana çorbası ikram edildi.

        Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, gazetecilere, karalahana çorbasının kötü yemekler listesinde yer almasına katılmadığını söyledi.

        Damak tadına göre değişkenlik gösteren bu tür yemekleri değerlendirmenin çok gerçekçi olmadığını belirten Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

        "Giresun'da, Trabzon'da, Rize'de, Ordu'da, Artvin'de ve tüm Anadolu'da karalahana çorbasının ayrı bir tadı, ayrı bir yeri vardır. İnsanımız da bugün olduğu gibi, karalahana çorbası denildiğinde kuyruğa girebiliyorlar. Onun için yapılan değerlendirmenin doğru bir tespit olmadığını da burada göstermiş olduk."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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