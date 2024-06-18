BM: İsrail'in Gazze'ye saldırıları 39 milyon ton enkaza yol açtı

UNEP, Gazze'ye yönelik saldırıların çevreye etkisine ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporun, güvenlik durumu ve erişim engelleri nedeniyle uzaktan ve Birleşmiş Milletlerin (BM) sahadaki faaliyetlerinden elde edilen bilgilerle hazırlandığına dikkati çekilerek, güvenlik durumu elverişli hale geldiğinde saha çalışması yapılacağı kaydedildi.

"Gazze'deki savaşın çevreye etkileri daha önce görülmemiş boyutta." ifadesine yer verilen raporda, Gazze toplumunun toprak, su ve hava kirliliği risklerine maruz bırakıldığına ve doğal ekosisteme geri dönülmez zarar bırakıldığına işaret edildi.

Raporda, hayatların korunması ve çevreye etkinin azaltılması için acilen ateşkes çağrısı yapıldı.

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"39 MİLYON TON ENKAZA YOL AÇTI"

Gazze'de şimdiye kadar çevre yönetimine ilişkin kaydedilen adımların çatışma nedeniyle kaybedildiği bildirilen raporda, "Saldırılar, Gazze Şeridi'nde 39 milyon ton enkaza yol açtı. Bu, Gazze'nin her bir metrekaresinde 107 kilogram ve 2017'de Musul'daki çatışmanın 5 katı daha fazla enkaza tekabül ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, enkaz altında gömülü cesetlerin bulunduğu, bu konunun hassasiyet gerektirdiği kaydedildi.

Molozların temizlenmesinin "çok büyük ve karmaşık" bir iş olacağı belirtilen raporda, bu sürecin yeniden inşa çalışmalarında ele alınması gerektiğinin altı çizildi.