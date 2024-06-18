Son dakika haberi Eylem Tok duruşması ertelendi

Timur Cihantimur 1 Mart'ta İstanbul Kemerburgaz'da ehliyetsiz kullandığı araç ile ölümlü kazaya sebebiyet vermişti.

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Daha sonra annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır, ardından da ABD'ye kaçmıştı. Anne ile oğlu için kırmızı bülten çıkarılmış ve yakalanmaları sağlanmıştı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

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ABD'deki dava süreci başladı. Türkiye'nin iade için sunduğu deliller mahkemeye sunuldu. Boston'daki duruşma saat 18:00'de başladı. Eylem Tok’un avukatının duruşmayı 20:30’a ertelemek istediği ancak hakimin, başka bir dava olduğu gerekçesiyle talebi kabul etmediği öğrenildi. Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok’un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran’da yapılmasına karar verildi.

REKLAM "ABD'DE VURKAÇ DAVALARINA MÜSAMAHA YOK" AA Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu, Habertürk'te canlı yayına bağlanarak şunları söyledi: Bu duruşma ikiye bölünde aslında. Hakim anne Eylem Tok ve oğlunun duruşmalarını ayırdı. Eylem Tok'un tutukluluk halinin devam etmesine devam etti. 18 yaşından küçük olduğu için Timur Cihantimur 21.00'de mahkeme karşısına çıkacak. İlk duruşmada hakimin delilleri inceleyeceği ve ona göre nihai kararı vereceği belirtildi. ABD'de çok önemli vurkaç davalarında hem mahkeme hem de kamuoyu bu tür konulara müsamaha göstermiyor. Amerikan yargısı bu türden trafik kazalarında, sanığın orada kaza mahallini terk ederek kazazedelerin hayatının kurtarılması için çaba göstermemesi ve kaçmaya çalışmasını büyük kusur olarak görüyor.

FOTO: DHA AİLE KARARDAN MEMNUN Habertürk Muhabiri Alihan Tok, şunları aktardı: Aile kararı olumlu karşıladı. Eylem Tok mahkeme salonuna geldi. Tanınmamak için saçını kestirip, sarıya boyattığı ve turuncu kıyafet giydiği görüldü. Eli kelepçeli bir şekilde geldi. Tercüman aracılığıyla iletişim kuruluyordu. Avukat 'Bu olay Türkiye'de işlenen bir suçun davası mı, yoksa iade davası mı?' diye sordu. Davada hakim delillerin toplanması için duruşmayı erteledi. Aile olumlu karşıladı. Hızlı bir kararla oldu bittiye getirilmek istemiyor. Kazaya karışan 17 yaşındaki sürücü 20.30'da mahkemeye çıkacak. Öte yandan hakim Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. 27 Haziran'da Eylem Tok tekrar hakim karşısına çıkacak.