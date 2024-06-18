İnanç Ergülen yazdı: Tur kapısı aralandı!

Almanya'daki turnuvanın ikinci ev sahibi olacağımızı biliyorduk ve taraftarlarımız bizi yanıltmadı. Hem Dortmund hem de civar şehirlerde yaşayan Türkler sabah 11'de daha stat çevresine akın etmeye başladı. Kent merkezinde toplanan yaklaşık 20 bin taraftar, maçın oynanacağı stada Türk bayrağı ve mehter marşlarıyla geldi.

Müsabaka öncesinde İstiklal Marşımız, maç sanki Türkiye'de bir şehirdeymiş gibi coşkuyla okundu. 80 bin kapasiteli stadın büyük çoğunluğu Türklerden oluşuyordu. Dortmund'un meşhur 'Sarı duvarı' bugün için kırmızıya boyandı!

Arda Güler de en az maç kadar ilgi çekti. Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımızı izlemeye birçok İspanyol gazeteci geldi; kendileriyle yaptığımız sohbetlerde Arda için geldiklerini dile getirdi.

REKLAM Sakatlığını henüz tam atlatamayan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'yi bir yana koyarsak ideal 11'imize yakın bir kadroyla sahaya çıktık. Son iki sezonu neredeyse tamamen kayıp olan Samet Akaydin tercihi eleştirilse de Montella o konuda haklı çıktı; tecrübeli stoper maçın yıldızlarından biri oldu.

Güzel ve organize bir golden sonra ikiyi de bulmuş ve farka gidebileceğimizi düşünürken yarım adımlık ofsayt işleri tersine döndürdü; savunmada bir anlık hata pahalıya patladı. Gürcistan maça ortak oldu ve kalabalık savunmalarıyla bir kez daha direnç yakaladı.

1-1'den sonra Arda Güler'in sihrine kadar blok halinde savunma yapan Gürcistan'ı açmak için çeşitli fırsatlar bulsak da maç için tedirgin olmaya başlamışken belki de oyundan birazdan alınacak olan Arda Güler sahneye çıktı: İspanyolları tribüne neden çektiğini de cümle aleme göstermiş oldu.