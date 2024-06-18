Son dakika haberi Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğe açıldı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle bir köy tahliye edildi. Yangın nedeniyle daha önce tek yönde askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü olarak açıldı
Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.
İlçeye bağlı Kumköy yakınlarında saat 16.00 sıralarında ormanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
GEMİ TRAFİĞİ, ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE AÇILDI
Kıyı Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada orman yangını nedeniyle tek yönde askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü olarak açıldığı belirtildi.
BAKAN YUMAKLI'DAN PAYLAŞIM
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, "Çanakkale Eceabat yangınına müdahalemiz sürüyor. Yine anız yakılmasıyla başlayan ve ormana sirayet eden yangına; 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracımız ve 362 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz" dedi.
57'NCİ ALAY CONKBAYIRI ŞEHİTLİĞİ VE ANAFARTALAR KÖYÜ BOŞALTILDI
Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, alevlerin ilerlediği istikametteki 57'nci Alay Conkbayırı Şehitliği ve Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.
VALİLİKTEN TEYAKKUZDA OLUN UYARISI
Çanakkale Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Eceabat Kumköy köyü civarında devam eden orman yangınına Orman, AFAD, Belediye, İl Özel İdare ekiplerince uçak, helikopter, arazöz, itfaiye ve iş makineleri ile havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Büyük Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltılacak olup, vatandaşlarımız Özel İdare, AFAD ve İl Sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından Eceabat Gençlik Konuk Evine götürülerek misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemlidir" denildi.
TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDURULDU
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kumköy yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Tarihi Alan'a geçişler durduruldu. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanına girişler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur" denildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için 2 helikopter ile itfaiye, arazi aracı ve personel görevlendirildiğini bildirdi.
MSB'den Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 2 helikopter, 1 itfaiye, 1 arazi aracı ve personel görevlendirilmiştir."
BAKAN YUMAKLI: BELİRLİ BİR NOKTADA TUTMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Yangın Harekat Merkezi'nden Çanakkale Eceabat'taki yangını takip etti. Yangının son durumuna ilişkin açıklama yapan Yumaklı, "Yangınla ilgili ilk bildirimi saat 16.05'te aldık. Arkadaşlarımız saat 16.11'de müdahaleye başladılar. Hava sıcaklıklarının arttığı şu dönemde; özellikle bu yangının da ziraat alanından çıktığını düşünürsek, vatandaşlarımızın çok daha hassas olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Anız yakma konusunun bir cezai yaptırımı olduğunu, hatta orman yangınına sirayet edecek şekilde olmasının çok daha ağır yaptırımlara sebep olacağını kendilerine tekrar hatırlatmış olalım. İklim değişikliğinin bize olan etkisinin yoğunlaştığını bugünlerde vatandaşlarımızla omuz omuza vererek yeşil vatanımızı korumakla ilgili bütün mücadele hep birlikte vereceğiz. Şu anda diğer bölgelerden takviye ekiplerini oraya sevk etmiş durumdayız. Şu an itibariyle rüzgar hızı saatte 40 kilometre. Bulunduğumuz bölgede nem oranı da aynı şekilde, yüzde 40'lar civarında. Hava sıcaklığı da yüksek seyrediyor. Arkadaşlarımız mücadeleye devam ediyor. Şu an için belirli bir noktada tutmak için gayretleri var. Ayrıca Büyük Anafartalar köyünün boşaltılmasını istedik. Diğer kamu kurumlarıyla birlikte omuz omuza vererek inşallah bu süreci de büyük bir sorun olmadan atlatacağız" dedi.
Bakan Yumaklı, açıklamanın ardından yangın bölgesine hareket etti.