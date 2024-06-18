Türkiye: 3 - Gürcistan: 1 | MAÇ SONUCU

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ay-Yıldızlılar 3-1 kazandı.

A Milli Takım'da goller 25. dakikada Mert Müldür, 65. dakikada Arda Güler ve 90+7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken Gürcistan'ın golünü ise 32. dakikada Mikautadze kaydetti.

3 PUAN BİZİM! A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Milliler, bir sonraki karşılaşmada 22 Haziran'da Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ! A Milli Takımımızın Gürcistan ile karşılaştığı maçta Arda Güler tarihe geçti. REKLAM 19 yaşındaki genç oyuncu, 65. dakikada ceza sahası dışından harika birşut çekti ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu.

Arda Güler, attığı bu golle Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu. MİLLİLERE YOĞUN DESTEK Türk taraftarlar, Almanya’da düzenlenen şampiyonada millileri yalnız bırakmadı. BVB Dortmund Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada tribünlerin çoğunun Türk taraftalar olduğu gözlendi. Taraftarlar mücadele öncesinde tezahüratlarla, ay-yıldızlıları maça hazırladı.

MAÇTAN DAKİKALAR 6. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun hücum yönünün solundan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında iyi yükselen Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 10. dakikada milliler gole çok yaklaştı. Kaan Ayhan'ın ceza yayı üzerinden yerden sert şutunda, direğin dibine çarpan meşin yuvarlak kaleye paralel giderek oyun alanı dışına çıktı. REKLAM 25. dakikada Türkiye öne geçti. Soldan Ferdi Kadıoğlu'nun etkili ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası çizgisi üzerinde Mert Müldür'ün önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine şık vole vuruşunda top filelere gitti: 1-0 32. dakikada Gürcistan beraberliği yakaladı. Sağdan Kochorashvili'nin yerden sert ortasına altıpasın hemen gerisinde ayak koyan Mikautadze'nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-1 Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.