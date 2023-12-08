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        Giresun Valisi Serdengeçti Espiye-Ericek grup yolunda incelemelerde bulundu

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, bir süre önce heyelan meydana gelen Espiye-Ericek grup yolunda inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 13:31 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:13
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        Giresun Valisi Serdengeçti Espiye-Ericek grup yolunda incelemelerde bulundu
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        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, bir süre önce heyelan meydana gelen Espiye-Ericek grup yolunda inceleme yaptı.

        Espiye ilçesini ziyaret eden Serdengeçti, Espiye Soğukpınar sapağı ile Ericek arasında 7 Eylül'de meydana gelen heyelan sonrasında yolda yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Serdengeçti, çalışmalar sonucu yolun 30 Kasım'da ulaşıma açıldığını anımsatarak, yol genişletme çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

        Vali Serdengeçti'ye incelemeleri sırasından Espiye Kaymakamı Taner Tengir, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer ve Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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