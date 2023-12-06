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        Türk fındık ihracatçıları Almanya'da "Fi Europe 2023" fuarına katıldı

        Türk fındık ihracatçılarının Almanya'da düzenlenen "Food Ingredients (Fi) Europe 2023" fuarına katıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:02
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        Türk fındık ihracatçıları Almanya'da "Fi Europe 2023" fuarına katıldı
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        Türk fındık ihracatçılarının Almanya'da düzenlenen "Food Ingredients (Fi) Europe 2023" fuarına katıldığı bildirildi.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) yapılan yazılı açıklamada, Fi Europe 2023'ün, 28-30 Kasım'da Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirildiği belirtildi.

        Fuara, Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliklerinin ortak katılım gösterildiği aktarılan açıklamada, "Türk fındığına ilişkin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi. Gıda endüstrisindeki katkı ve içerik maddelerinin sergilendiği fuarda, çikolata, şekerleme, pastacılık gibi sektörlerde önemli içerik maddesi olarak kullanılan fındık da yerini aldı." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, 1407 firmanın katılımcı olarak yer aldığı etkinliği, 32 bin civarında gıda profesyonelinin ziyaret ettiğine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

        "İhracatçı birliklerinin açtığı stantta, Türk fındığı ile fındık sektörüne ilişkin tanıtıcı bilgilerin yanı sıra ihracatçıların iletişim bilgilerinin de yer aldığı broşürler dağıtıldı. Fındığın çerez olarak tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla ziyaretçilere 20 gramlık ambalajlarda kavrulmuş fındık ve fındıklı şekerleme mamulleri ikram edildi. Standı ziyaret eden profesyonel firma temsilcilerine, ürün portföylerine göre kullanabilecekleri fındık formlarından numuneler verilirken, ikili görüşmeler yoluyla fındık talepleri ve iletişim bilgileri alınarak çeşitli soruları da yanıtlandı."

        Açıklamada, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ve Frankfurt Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel'in de standı ziyaret ettiği belirtildi.

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