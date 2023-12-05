Tarihi Giresun Kalesi'ni 450 bin kişi ziyaret etti Tarihi unsurları ve doğal güzellikleriyle kentin en çok ziyaret edilen yerlerinden Giresun Kalesi'ne ilgi arttı.

Tarihi unsurları ve doğal güzellikleriyle kentin en çok ziyaret edilen yerlerinden Giresun Kalesi'ne ilgi arttı.

Giresun Belediyesinden yapılan açıklamada, kalede turizm ve çevre düzenlemesi konularındaki çalışmalar sonrası ziyaretçi sayısında artış meydana geldiği belirtildi.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin rotasındaki Giresun Kalesi'ni bu yıl yaklaşık 450 bin kişinin gezdiği aktarılan açıklamada, bunun şu ana kadarki en yüksek ziyaretçi sayısı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun şu değerlendirmesine yer verildi:

"Kale bizim tarihi değerimiz. Bu değeri hak ettiği görünüme kavuşturduğumuza inanıyoruz. Kalemizin güvenliğini de kontrolümüz altında tutuyoruz. Hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz artık kalede daha huzurlu ve mutlu dakikalar geçiriyorlar. Kalemizi, evimiz gibi görüyoruz. Orada oluşacak çevre ve görüntü kirliliğine izin vermemeliyiz. Yerli ve yabancı turistlerce de yoğun şekilde ziyaret edilen kale ve çevresine temizlik anlamında büyük önem veriyoruz."