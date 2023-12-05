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        Fındık sektöründe faaliyet gösteren Türk sanayiciler Alman ve İtalyan meslektaşlarıyla buluştu

        Türkiye'de fındık sektöründe faaliyet gösteren sanayiciler, Alman ve İtalyan iş insanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:47 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:58
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        Fındık sektöründe faaliyet gösteren Türk sanayiciler Alman ve İtalyan meslektaşlarıyla buluştu
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        Türkiye'de fındık sektöründe faaliyet gösteren sanayiciler, Alman ve İtalyan iş insanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

        Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamaya göre, Türk fındık sektörünü uluslararası ölçekte güçlendirmek ve küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmak amacıyla, Almanya'nın Hamburg şehrinde 28 Kasım'da iş insanları buluşması gerçekleştirildi.

        Ticaret Bakanlığının destekleriyle GTB koordinesindeki UR-GE Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Giresun'un kalitesiyle öne çıkan fındık mamulleri sektörüne yeni bir soluk getirdi, aynı zamanda Türk fındık üreticilerine küresel pazarda daha etkin bir varlık sergileme fırsatı sağladı.

        Türk fındık mamulleri üreticilerini Alman ve İtalyan iş insanlarıyla bir araya getirerek önemli iş bağlantılarının kurulmasına olanak sunulan etkinlikte, sektörden 9 yararlanıcı şirket, küresel ithalatçılarla gerçekleştirdikleri 70'den fazla ikili iş görüşmesiyle yeni iş bağlantıları kurdu.

        Açıklamada, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük'ün şu ifadelerine yer verildi:

        "Bu tür uluslararası etkinlikler, Türk fındık sektörünün benzersiz kalitesini ve çeşitliliğini dünya genelinde vurgulamak adına kritik bir platform sundu. Etkinlik aynı zamanda, sektördeki tüm paydaşlar arasındaki işbirliklerini güçlendirerek küresel pazarda daha etkili bir rekabet avantajı elde edilmesine olanak sağladı. Bu etkinlik, sadece ürünlerimizi tanıtmakla kalmayıp aynı zamanda sektörümüzü uluslararası bir çapta temsil etme amacımız doğrultusunda önemli bir adımı simgeliyor."

        Öte yandan Bölük başkanlığındaki heyet temasları kapsamında, Waren-Verein Hamburg Ticaret Borsasını da ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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