Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye Belediyesi altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor

        Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, kent genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:33 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Espiye Belediyesi altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, kent genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Karadere, Çam ve Boncukçu mahalleleri ile 19 Eylül Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

        İlgililerden bilgiler alan Karadere, gazetecilere, kentin sorunlarının çözümü için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

        Daha güzel Espiye hedefinde olduklarını ifade eden Karadere, 4,5 yıllık görev sürecinde de bunu başarma adına önemli adımlar attıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Yol verme kavgasında taksiciye silah çekti!
        Yol verme kavgasında taksiciye silah çekti!
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"

        Benzer Haberler

        Giresun, Trabzon ve Ordulu sporcular Yağlıdere ilçesinde bir araya geldi
        Giresun, Trabzon ve Ordulu sporcular Yağlıdere ilçesinde bir araya geldi
        Giresunspor'da futbolcular bu sezon 4 kez kendi kalelerine gol atma şanssız...
        Giresunspor'da futbolcular bu sezon 4 kez kendi kalelerine gol atma şanssız...
        Türkiye'den 3 ayda 572 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı
        Türkiye'den 3 ayda 572 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı
        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Bölük, lisanslı depo tebliğinde değişikliği...
        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Bölük, lisanslı depo tebliğinde değişikliği...
        "Engelsiz Mehter Takımı" 14 yıldır etkinliklerde sahne alıyor
        "Engelsiz Mehter Takımı" 14 yıldır etkinliklerde sahne alıyor
        GÜNCELLEME 2 - Giresun'da balık işleme fabrikasının soğuk hava deposundaki...
        GÜNCELLEME 2 - Giresun'da balık işleme fabrikasının soğuk hava deposundaki...