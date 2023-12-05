Espiye Belediyesi altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor
Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, kent genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, kent genelinde altyapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Karadere, Çam ve Boncukçu mahalleleri ile 19 Eylül Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
İlgililerden bilgiler alan Karadere, gazetecilere, kentin sorunlarının çözümü için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
Daha güzel Espiye hedefinde olduklarını ifade eden Karadere, 4,5 yıllık görev sürecinde de bunu başarma adına önemli adımlar attıklarını kaydetti.
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