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        GÜNCELLEME 2 - Giresun'da balık işleme fabrikasının soğuk hava deposundaki yangın söndürüldü

        Giresun'un Eynesil ilçesinde balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 18:07 Güncelleme: 01.12.2023 - 18:07
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        GÜNCELLEME 2 - Giresun'da balık işleme fabrikasının soğuk hava deposundaki yangın söndürüldü
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        Giresun'un Eynesil ilçesinde balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Gümüşçay Mahallesi'nde özel bir firmaya ait fabrikanın soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Eynesil ve Giresun Belediyeleri ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

        Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, olay yerinde incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

        Serdengeçti, fabrikanın soğuk hava deposunda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

        Yangına 13 itfaiye ekibinin 50 kişiyle müdahale ettiğini belirten Serdengeçti, "Can kaybının olmaması sevindirici, maddi kayıp var, maddi kayıplar her zaman telafi edilebilir. Soğutma çalışmaları devam edecek." dedi.

        Serdengeçti, yangının çıkış nedeninin sorulması üzerine, "Tespit çalışmaları devam edecek. Elektrik kontağı diye ifade ediliyor ama muhakkak yangın söndürme çalışmaları sonrası tekrar tetkik edilecektir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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