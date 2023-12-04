Giresun, Trabzon ve Ordulu sporcular Yağlıdere ilçesinde bir araya geldi Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, Giresun, Trabzon ve Ordu'dan 150 karate sporcusu bir araya geldi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, Giresun, Trabzon ve Ordu'dan 150 karate sporcusu bir araya geldi.

Yağlıdere Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Bahçekapılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek ay yapılacak Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası öncesi üç ilin sporcularını ilçede ağırladıklarını söyledi.

Bahçekapılı, ilçe spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte sporcuların birlikte antrenman yapma, birbirleriyle kaynaşma imkanı bulduklarını belirtti.

Müdür Bahçekapılı, katılımcılara ve desteklerinden dolayı Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş'a teşekkür etti.