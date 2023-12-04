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        Giresunspor'da futbolcular bu sezon 4 kez kendi kalelerine gol atma şanssızlığı yaşadı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da futbolcular, geride kalan 14 haftada oynadıkları karşılaşmalarda kendi kalelerine 4 gol attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:58
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        Giresunspor'da futbolcular bu sezon 4 kez kendi kalelerine gol atma şanssızlığı yaşadı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da futbolcular, geride kalan 14 haftada oynadıkları karşılaşmalarda kendi kalelerine 4 gol attı.

        Sezona transfer yasağı nedeniyle altyapıdan oyuncu takviyeleriyle başlayan Giresun temsilcisi, ligde 9 puanla 17. sırada yer alıyor.

        Geride kalan 14 haftada 2 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan yeşil-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda kalesinde toplam 23 gol gördü.

        Karadeniz ekibinde bu gollerin 4'ü kendi oyuncularından geldi.

        Faruk Can Genç 6. haftada 3-1 yenildikleri Ankara Keçiörengücü ile 14. haftada 3-0 kaybettikleri Göztepe karşılaşmasında, Mehmet Keskin 9. haftada 1-0 yenildikleri Boluspor maçında, Kadir Seven ise 13. haftada 4-1 mağlup oldukları Kocaelispor maçında kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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