Giresun Ticaret Borsası Başkanı Bölük, lisanslı depo tebliğinde değişikliği değerlendirdi

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındıkta lisanslı depo kuruluşunda asgari kapasitenin 5 bin tona indirilmesi kararının, depoculuk sisteminin gelişimine katkı sağlayacağını bildirdi.

Bölük, yaptığı yazılı açılamada, 2 Aralık 2023 tarih ve 32387 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Fındık Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" çerçevesinde, asgari 10 bin ton ile kurulmasına izin verilen fındık lisanslı depo tesisleri için bu şartın asgari 5 bin tona indirildiğini belirtti.

Israrlı çabalar sonucunda kararın alınmasını sağladıklarını kaydeden Bölük, "Yapılan bu tebliğ değişikliğiyle fındık lisanslı depolarının kuruluşu ve yaygınlaşmasının hızlanacağına inanıyoruz. Çünkü bu yönde talepler vardı. Sektördeki müteşebbislerin bu değişiklikle en kısa sürede yatırımlarına başlayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Bölük, lisanslı deponun piyasanın arz ve talep dengesinin doğru orantılı oluşmasına olumlu faydalar sağladığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Lisanslı depoculuk sisteminin bu tebliğ değişikliğiyle lisanslı depoların çoğalmasına, bu sayede fındıktaki emanet sistemindeki yaşanan olumsuzlukların azalmasına, daha yönetilebilir bir hale gelmesine ve piyasa derinliğinin gelişmesine çok olumlu katkılar sunacağını düşünüyor ve umuyoruz. Hep dediğimiz gibi fındık lisanslı depoculuğunda tek olmak istemediğimizi, daha da yaygınlaşmasını arzuladığımızı ve bu sistemin Türk fındığında üretim-ticaret-ihracat ekseninde planlanabilir ve ülkemiz lehine yönetilebilir, istikrarlı, her kesimin memnun olabileceği bir rol model olacağını defaten ifade etmiştik. Özetle lisanslı depoculuk sistemine en uygun ürünün fındık olduğunu bir kez daha yineliyoruz. Öyle ki ülkemizin dış piyasalardaki fındık piyasa liderliğinin de fındık lisanslı depo sistemiyle daha etkin hale geleceğini ve dış piyasadaki rakiplerimize fark yaratacağını düşünüyoruz. Yeter ki bu değişiklikle sağlanan avantajların başka başka enstrümanlarla geliştirilmesine imkan tanınsın. Bizler bu yöndeki görüş ve önerilerimizin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sıkı takipçisi olmaya devam ediyor olacağız."

Bölük, tebliğ değişikliğine katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve emeği geçenlere teşekkür etti.