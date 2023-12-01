Giresun'da balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda yangın çıktı
Giresun'un Eynesil ilçesinde balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Giresun'un Eynesil ilçesinde balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Gümüşçay Mahallesi'nde özel bir firmaya ait fabrikanın soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Eynesil ve Giresun belediyeleri ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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