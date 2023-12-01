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        Giresun'da balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda yangın çıktı

        Giresun'un Eynesil ilçesinde balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:41 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:47
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        Giresun'da balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda yangın çıktı
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        Giresun'un Eynesil ilçesinde balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Gümüşçay Mahallesi'nde özel bir firmaya ait fabrikanın soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Eynesil ve Giresun belediyeleri ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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