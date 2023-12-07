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        DOKAP'tan Giresun'da seracılık projelerine destek

        Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca Giresun'da uygulanacak Seracılığın Yaygınlaştırılması Projesi'ne destek sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:50 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:14
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        DOKAP'tan Giresun'da seracılık projelerine destek
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        Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca Giresun'da uygulanacak Seracılığın Yaygınlaştırılması Projesi'ne destek sağlanacak.

        Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan projenin protokolleri, Piraziz ilçesindeki DOKAP binasında, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın arasında imzalandı.

        Giresun Valiliği koordinesinde yeni yatırımların desteklenmesi, istihdamın artırılması kapsamında uygulanacak proje ile 240 metrekare 12 sera kurulması planlanıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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