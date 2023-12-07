DOKAP'tan Giresun'da seracılık projelerine destek

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca Giresun'da uygulanacak Seracılığın Yaygınlaştırılması Projesi'ne destek sağlanacak.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan projenin protokolleri, Piraziz ilçesindeki DOKAP binasında, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın arasında imzalandı.

Giresun Valiliği koordinesinde yeni yatırımların desteklenmesi, istihdamın artırılması kapsamında uygulanacak proje ile 240 metrekare 12 sera kurulması planlanıyor.