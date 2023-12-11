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        Espiye'de din görevlilerine "vaaz becerilerini geliştirme" kursu

        Espiye Müftülüğü, din görevlilerine yönelik vaaz, becerileri geliştirme kursu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:54 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:54
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        Espiye'de din görevlilerine "vaaz becerilerini geliştirme" kursu
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        Espiye Müftülüğü, din görevlilerine yönelik vaaz, becerileri geliştirme kursu düzenlendi.

        İlçe Müftüsü Osman Gülbe, AA muhabirine, Müftülük binasında gerçekleştirilen ve 15 gün sürecek kursa 15 din görevlisinin katıldığını söyledi.

        Gülbe, kursta din görevlilerine, İslam'da vaaz ve hitabetin önemi, vaaz hazırlama ve sunmada temel ilkeler, sosyal medya yazarlığı gibi konuların da aralarında bulunduğu konularda eğitimlerin verildiğini ifade etti.

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