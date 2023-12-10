Giresun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Giresun ve İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Giresun merkez, Bulancak ve Piraziz ilçelerinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen 8 kişiyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte 10 uyuşturucu hap, 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Şebinkarahisar ilçesi ile İstanbul'da belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İkametlerdeki 11 kişi gözaltına alırken, yapılan aramalarda bir av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.