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        Giresun Valisi Serdengeçti, basınla bir araya geldi

        Giresun Valisi Fatih Fatih Serdengeçti, Giresun basınıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:17 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:27
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        Giresun Valisi Serdengeçti, basınla bir araya geldi
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        Giresun Valisi Fatih Fatih Serdengeçti, Giresun basınıyla bir araya geldi.

        Bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte sohbet ettiği gazetecilerin istek ve taleplerini dinledi.

        Serdengeçti, burada yaptığı konuşmada, basın mensuplarıyla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Siz gece gündüz milletimize doğru haber verme hususunda büyük bir gayret içerisinde hem Giresun hem de Türkiye için çalışıyorsunuz. Bu doğrultuda basın bizim için önemlidir. Bu kamu hizmeti sevdası, kamu hizmeti çabası, memleket sevdası, memleket çabası hepsi ortak. Hepimiz için ortak değerimiz Giresun ve Türkiye'dir."

        Galeri
        Galeri

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