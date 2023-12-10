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        Giresun'da otomobilin dere yatağına devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Giresun'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 00:09 Güncelleme: 10.12.2023 - 00:14
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        Giresun'da otomobilin dere yatağına devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
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        Giresun'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

        Çıtlakkale Mahallesi Batlama TOKİ mevkisinde, Hacıhüseyin Mahallesi Muhtarı İpek Can'ın (56) kullandığı 28 ACM 944 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Batlama deresine devrildi.

        Yaralanan sürücü Can ile otomobildeki Yılmaz Can (61) ve Ali Can (59) olay yerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı.

        Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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