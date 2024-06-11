Beşiktaş'ta sıcak gelişme: Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a Alman devi Bayern Münih'in ardından Avrupa'nın bir büyük kulübü daha talip oldu
Tarihinin en sıkıntılı sezonlarından birini geride bırakan Beşiktaş’ta parlayan isim genç oyuncu Semih Kılıçsoy oldu ve attığı gollerle taraftarı sevindirdi.
18 yaşında gösterdiği performans ile dev takımların dikkatini çeken Semih Kılıçsoy için önemli bir iddia ortaya atıldı.
Fransa basını, Lig 1 devi Paris Saint Germain’in, Semih’in peşinde olduğunu belirtti.
Genç oyuncuyu takip eden PSG yetkililerinin, 1,80’lik futbolcunun EURO 2024 performansını da izleyeceği ve buna göre teklifte bulunabileceği ifade edildi.
Vincenzo Montella tarafından Türkiye’nin EURO 2024 kadrosuna dahil edilen Semih Kılıçsoy bu sezon çıktığı 35 maçta 12 gol atıp, 3 asist yaptı.
Genç oyuncunun Beşiktaş’la 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.