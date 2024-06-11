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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta sıcak gelişme: Semih Kılıçsoy bir dev daha talip - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta sıcak gelişme: Semih Kılıçsoy bir dev daha talip

        Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a Alman devi Bayern Münih'in ardından Avrupa'nın bir büyük kulübü daha talip oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 10:18 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:18
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        Tarihinin en sıkıntılı sezonlarından birini geride bırakan Beşiktaş’ta parlayan isim genç oyuncu Semih Kılıçsoy oldu ve attığı gollerle taraftarı sevindirdi.

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        18 yaşında gösterdiği performans ile dev takımların dikkatini çeken Semih Kılıçsoy için önemli bir iddia ortaya atıldı.

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        Fransa basını, Lig 1 devi Paris Saint Germain’in, Semih’in peşinde olduğunu belirtti.

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        Genç oyuncuyu takip eden PSG yetkililerinin, 1,80’lik futbolcunun EURO 2024 performansını da izleyeceği ve buna göre teklifte bulunabileceği ifade edildi.

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        Vincenzo Montella tarafından Türkiye’nin EURO 2024 kadrosuna dahil edilen Semih Kılıçsoy bu sezon çıktığı 35 maçta 12 gol atıp, 3 asist yaptı.

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        Genç oyuncunun Beşiktaş’la 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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        Öte yandan önceki gün Alman basınından Sport Bild, 2011-2012 sezonunun ardından ilk defa bir sezonu kupasız kapatan ve son olarak takımın başına Kompany'nin geldiği Bayern'in de Semih Kılıçsoy ile ilgilenmeye başladığını yazmıştı..

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