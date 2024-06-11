Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı! İstanbul'da, iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan şüpheli, 1 kişiyi silahla yaraladı. Şüpheli bir süre silahla yaraladığı esnafın başında bekledi. Tam bu sırada saldırgan başka bir esnafın üzerine atlaması sonucu etkisiz hale getirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.06.2024 - 10:51 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:51 facebook

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