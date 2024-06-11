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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sinop'ta feci kaza! İlk belirlemeye göre 4 ölü - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Sinop'ta feci kaza! İlk belirlemeye göre 4 ölü!

        Sinop'ta, otomobil ile sağlık personelinin olduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:07 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:13
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        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 4 ölü!
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        Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobille sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı.

        HAFİF TİCARİ ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

        AA'da yer alan habere göre çarpışmanın ardından hafif ticari araçta yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        İLK BELİRLEMELERE GÖRE 4 ÖLÜ

        Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        VALİ İNCELEMEDE BULUNDU

        Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, kaza yerinde incelemede bulundu.

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        #Sinop
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