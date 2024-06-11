Mourinho'dan o isim için flaş sözler: Oynamayan oyuncu istemiyorum!
Fenerbahçe'nin yeni hoca Jose Mourinho'nun kadroyla ilgili düşünceleri de belli olmaya başladı. Portekizli teknik adamın biletini kestiği ilk isim Ryan Kent olurken "Ben kiralık gitmeyip de yarım sezon burada oynamayan bir oyuncu profiliyle çalışmak istemiyorum" dediği öğrenildi.
Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması da yapılmaya başlandı. Portekizli teknik adam, yeni sezon öncesi yetkililerden kadrodaki oyuncular için rapor isterken, kalacak ve gidecek isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Mourinho, Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden biri olan Ryan Kent'e kapıyı kapattı. İngiliz futbolcu hakkındaki görüşü sorulan deneyimli teknik adam, geçen sezonki tavrı nedeniyle Kent'i tamamen sildi.
GÖRMEDEN GÖNDERDİ: "OYNAMAYAN OYUNCU İSTEMİYORUM"
Mourinho'nun görmeden gönderin dediği tek isim Ryan Kent oldu. "Ben kiralık gitmeyip de yarım sezon burada oynamayan bir oyuncu profiliyle çalışmak istemiyorum" dedi.
Kiralık gitmeyi kabul etmeyip forma giymemeyi göze alan Kent, Mou'nun hazırlık kampı başlamadan 'gitsin' dediği tek futbolcu oldu.