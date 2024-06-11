Mourinho'dan o isim için flaş sözler: Oynamayan oyuncu istemiyorum!

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması da yapılmaya başlandı. Portekizli teknik adam, yeni sezon öncesi yetkililerden kadrodaki oyuncular için rapor isterken, kalacak ve gidecek isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Mourinho, Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden biri olan Ryan Kent'e kapıyı kapattı. İngiliz futbolcu hakkındaki görüşü sorulan deneyimli teknik adam, geçen sezonki tavrı nedeniyle Kent'i tamamen sildi.