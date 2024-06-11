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        MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanımız herkesle görüşebilir

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ikili görüşmelerin çarpıtılmasını hayretle takip ediyoruz" diyen Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesi dinleyebilir. Bizim için mahsuru yok. Çarpıtmalara kulak asmayın" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 10:30 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:53
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        "Cumhurbaşkanımız herkesle görüşebilir"
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

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        "Oyunları bozacak cesarete ve yüreğe sahip olmalıyız. Anafor anlayışlara maceracı akımlara kapılmaktan özenle sakınmalıyız. Kulis bilgisiyle servis edilen dedikoduları, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ikili görüşmelerin çarpıtılmasını hayretle takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, herkesi dinleyebilir. Bizim için mahsuru yok. Çarpıtmalara kulak asmayın.

        "LİDER ÜLKE TÜRKİYE HAYALİ İLE YÜRÜYORUZ"

        Dibi görünmeyen kuyulardan sırf susuzluğumuzu gidermek için su içmedik. Dik durduk doğru olduk. Kalbimizde Allah inancı, arkamızda şehitlerimizin hatırası, ömrümüzde lider ülke Türkiye hayali ile yürüyoruz. Her şey Türkiye için diyoruz. Türkiye'yi karanlık operasyonların hedefi haline getirmek isteyenlere elbette taviz veremeyiz. Telaşa kapılmadan daha soğuk kanlı daha sağ duyulu daha temkinli olarak mukavemet göstermek mecburiyetindeyiz.

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        "SURİYE BÖLÜNDÜ DE BİZ Mİ DUYMADIK"

        Güney sınırlarımızda bir terör devleti kurulmak isteniyor. Herkesi uyarıyorum asıl hedef Türkiye'dir. Türkiye'den öç almak isteyenler sırada beklemektedir. Amaç Türkiye'yi kapana köşeye sıkıştırmaktır. ABD Suriye'de sonuçları çok vahim olacak bir oyun kurmaktadır. Suriye Arap Cumhuriyeti bölündü de biz mi duymadık. Sözde yerel seçimlerin ağustos ayına ertelendiği malumlarınızdır.

        "BU TERÖR HAMLESİNİN ÜST AKLI ABD'DİR"

        Bu terör hamlesinin üst aklı ABD'dir. Böyle bir dost ancak ve ancak düşman başınadır. Bölücü terör örgütünün ABD desteği ile yapmak istediği sözde seçimler gündemden tamamen çıkarılmalı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Alarm zilleri çalan bu menfur gelişmelerin bölge ülkelerinin Rusya dahil sessizce izlemesi son derece düşündürücüdür. Suriye ve Irak'ın güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Suriye'deki sözde seçim girişimi operasyon nedenidir.

        DEM Parti yönetimindeki belediyeler PKK güdümündedir. DEM'in hedefi hizmet değildir. 30'a yakın örgüt üyesi başkan koltuğunda oturuyor.

        CHP de DEM'lenmiş ele geçirilmiş ve Atatürk ile yolları çoktan ayırmıştır. Özgür Bey kavga istediğimizi söyleyip duruyor. Bizim böyle bir niyetimiz yoktur. Şayet kavga edeceksek Özgür Bey rahat olsun o bizim klasmanımızda değildir. Meselemiz maşalarla değil tutan ellerdedir. "

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