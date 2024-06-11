Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika haberi: AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı - hava durumu İstanbul | Son dakika haberleri

        AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 35 derecenin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklara ve orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:49 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul ve yurdun batısı ile güney bölgelerinin, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına girdiği belirtildi.

        SICAKLIK 35 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKACAK

        Bugünden itibaren sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği bildirilen açıklamada, bunaltıcı havanın hafta boyunca süreceği tahmin edildiğinden, özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00-16.00 saatlerinde yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiği vurgulandı.

        REKLAM

        ORMAN YANGININA DİKKAT

        AA'da yer alan açıklamada, sıcak ve kuru havaya işaret edilerek, orman yangını riskinin de arttığı uyarısı yapıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 4 ölü!
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 4 ölü!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Harcamalarda en yüksek pay konut ve kiranın
        Harcamalarda en yüksek pay konut ve kiranın
        Kurban pazarının gözdeleri "Şampiyon", "Kral" ve "Paşa" alıcılarını bekliyor: Sıfır otomobil fiyatına satılıyor
        Kurban pazarının gözdeleri "Şampiyon", "Kral" ve "Paşa" alıcılarını bekliyor: Sıfır otomobil fiyatına satılıyor
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        "O çok güzel ama liberal"
        "O çok güzel ama liberal"
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"