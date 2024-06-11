Fillerin birbirlerini isimleriyle çağırdığı ortaya koyuldu
Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada Afrika fillerinin birbirlerine isme benzer özel sesler çıkararak hitap ettikleri tespit edildi
Bilim insanları 1986-2022 döneminde Kenya'daki Amboseli Ulusal Parkı ve Buffalo Springs Ulusal Koruma Alanı'ndaki fillerin çıkardığı 469 farklı sesi inceledi.
Yunuslar ve papağanların, muhataplarının seslerini taklit ederek cevap verdiğini belirten araştırmacılar, Afrika fillerinin ise taklit etmeksizin birbirlerine seslenirken isme benzer özel sesler çıkarttıklarını ortaya koydu.
YAPAY ZEKA KULLANILDI
Guardian'da yer alan habere göre uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, Kenya'daki iki Afrika fil sürüsünün çağrılarını analiz etmek için yapay zeka algoritması kullandı.
Çalışmanın baş yazarı Michael Pardo, araştırmanın "fillerin sadece her birey için özel sesler kullandığını değil, aynı zamanda kendilerine yöneltilen bir çağrıyı tanıyıp tepki verirken, başkalarına yöneltilenleri görmezden geldiklerini de gösterdiğini" söyledi.
ÖĞRENMELERİ YILLAR ALMIŞ OLABİLİR
Araştırmada, fillerin her zaman isim kullanmadığı, ancak isimlerin genellikle uzun mesafeden ve yetişkinlerin genç fillere hitap ettiği zamanlarda kullanıldığı gözlemlendi.
Yetişkinlerin isim kullanma olasılığının yavrulardan daha yüksek olması da bu yeteneğin öğrenilmesinin yıllar alabileceğini gösterdi.
Çalışmaya göre, en yaygın çağrı 'armonik olarak zengin, düşük frekanslı bir ses' idi.
AİLE ÜYELERİNİN ÇAĞRILARINA DAHA ENERJİK KARŞILIK VERDİLER
Araştırmacılar, bir file arkadaşının ya da aile üyesinin ismini dinlettiklerinde hayvanın olumlu ve 'enerjik' bir şekilde karşılık verdiğini söyledi. Ancak aynı fil, başkalarının isimleri dinletildiğinde sese karşı çok daha az ilgi gösterdi.
Çalışmada papağan ve yunusların aksine, filler sadece hedeflenen alıcının çağrısını taklit etmedi. Bu durum, fillerin yalnızca alıcının sesini taklit etmek yerine, birbirleri için 'keyfi' isimler icat ettiği sonucunu ortaya çıkardı.
SOYUT DÜŞÜNCE YETENEĞİNE SAHİP OLABİLİRLER
Çalışmanın kıdemli yazarı George Wittemyer, "Fillerin başkalarını etiketlemek için taklitçi olmayan sesler kullandıklarına dair burada sunulan kanıtlar, soyut düşünce yeteneğine sahip olduklarını gösteriyor" dedi.
Save the Elephants CEO'su Frank Pope, "Fillerin birbirleri için isimler kullanması, muhtemelen ortaya çıkacak keşiflerin sadece başlangıcıdır" şeklinde konuştu.
Araştırma, Nature Ecology and Evolution dergisinde yayımlandı.