2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı. İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan çift, erkek bebeklerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını vermişti.

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Yasemin Şefkatli, iki farklı hayatını paylaştığı iki fotoğrafla gözler önüne serdi.

Yasemin Şefkatli'nin kısa süre içinde doğum kilolarından kurtulup formuna kavuştuğu görüldü. REKLAM İlk fotoğrafında ayna karşısında poz veren Yasemin Şefkatli, ikinci fotoğrafında ise çocuklarını kucağına alıp, onlarla ilgilendiği bir anı yayımladı. Şefkatli fotoğraflarına ise "Instagram ve gerçeklik" notunu düştü.

Fotoğraflara Yasemin Şefkatli'nin kayınvalidesi Derya Tuna da kayıtsız kalmadı. Tuna, gelini ve torunlarına "Aşksınız siz" yorumunda bulundu.