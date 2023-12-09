TBMM Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Giresun'da sektör temsilcileriyle görüştü

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Karadeniz'e kıyısı bulunan 6 ili kapsayan araştırma gezisi kapsamında, Giresun'da sektör temsilcileriyle buluştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel'in başkanlığındaki komisyon üyeleri, Çotanak Balık Pazarı'ndaki esnafı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Giresun Balıkçı Barınağı'nda demirleyen araştırma gemisinde incelemelerde bulunan heyet, enstitünün çalışmalarıyla ilgili bilgi edindi.

Komisyon üyeleri, daha sonra Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giresun Uygulama Oteli'nde balıkçılık sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Komisyon Başkanı Karayel, su ürünleri sektörünün sürdürülebilir, verimli ve doğa dostu şekilde devam etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Komisyonun bu hassasiyetini daha önce de dile getirdiklerini anımsatan Karayel, şöyle devam etti:

"Balıkçılarımızda da sektör paydaşlarında da bunu gördük. Bunun için bir kez daha kendilerine teşekkür ediyoruz. Sürdürülebilirlik son derece önemli, bu kapsamda ve diğer kapsamlarda birçok teklif aldık, bunların hepsi tutanaklara geçti, bunların hepsinin notunu aldık ve genel bir zihni çalışma neticesinde genel başlıklarımız yavaş yavaş belli olmaya başlıyor."

Komisyonun Başkanvekili, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, su ürünlerinin, ülkenin çok önemli bir ihracat kalemi olduğunu vurguladı.

Elmas, sektörün yerelde de büyük bir istihdam sağladığının altını çizerek, komisyon çalışmalarıyla sektör temsilcilerinin daha sağlıklı, sorunları daha giderilmiş olarak gelecek günlere hazırlanacağını ifade etti.

Komisyon üyesi MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, tüm partilerin ortak kanaatiyle kurulan komisyonun Türkiye açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Konal, komisyonun asıl amacının deniz, barınak ve limanların gelecek nesillere nasıl daha iyi bırakılmasının araştırılması olduğuna dikkati çekti.