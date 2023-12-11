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        Giresunspor'da Kuwas ile yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, Kuwas ile yolların ayrıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:04 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:04
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        Giresunspor'da Kuwas ile yollar ayrıldı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, Kuwas ile yolların ayrıldığı bildirildi.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Brandley Kuwas ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

        Yeşil beyazlı takımın kadrosuna 2022-2023 sezonunda dahil olan Brandley Kuwas, bu sezon görev aldığı 11 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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