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        Giresun'da "4. Kitap Fuarı" açıldı

        Giresun Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Giresun Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverlere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 18:05 Güncelleme: 08.12.2023 - 18:19
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        Giresun'da "4. Kitap Fuarı" açıldı
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        Giresun Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Giresun Kitap Fuarı, kapılarını kitapseverlere açtı.

        AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde organize edilen fuarın kültüre ve gençliğe hitap eden, insanlığa en kalıcı birikimi ortaya koyan bir etkinlik olduğunu söyledi.

        Elmas, bu dönemde en fazla ihtiyaç duyulan alanlardan birinin kitap üzerinden düşünmek ve dünyayı tanımak olduğunu ifade ederek, "Yapılan yanlışlıkları görmek, eksiklikleri keşfetmek, dünyada oynanan oyunların farkına varmak elbette ki kitap üzerinden olacaktır. Ne kadar fazla okursak o kadar daha fazla inceleyecek, analiz yapacak, dünyada bize farklı farklı sunulmaya çalışılan farklı anlayışları, propaganda malzemelerini çözmeye, kendi kararımızı vermeye mutlaka fırsat bulacağız." dedi.

        Fuarın Giresun'dan dünyaya açılan bir pencere olduğunu dile getiren Elmas, organizasyonu düzenleyen belediye yetkililerini tebrik etti.

        Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise kitap fuarının kentte ve Karadeniz Bölgesi'nde geleneksel hale geldiğine dikkati çekti.

        Özellikle gençlerin kontrolsüz dijital ortamdan uzaklaşarak kitapla buluşmasını sağlamak gerektiğini vurgulayan Şenlikoğlu, bunun için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve sivil toplum örgütleriyle de ortak hareket etmeye çalıştıklarını aktardı.

        Şenlikoğlu, ilginin yoğun olduğu fuara herkesi beklediklerini sözlerine ekledi.

        "Bir kitap dünyayı değiştirir" sloganı ile gerçekleştirilen fuar, 17 Aralık'a kadar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

        Edebiyat ve düşünce dünyasından yazarlar ve 100 civarında yayınevinin stant açtığı fuarda, 76 yazarın katılımıyla söyleşi ve imza günleri düzenlenecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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