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        TBMM Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Görele'de incelemelerde bulundu

        TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Karadeniz'e kıyısı bulunan 6 ili kapsayan araştırma gezisi kapsamında Giresun'un Görele ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 10:23 Güncelleme: 10.12.2023 - 10:38
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        TBMM Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Görele'de incelemelerde bulundu
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        TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Karadeniz'e kıyısı bulunan 6 ili kapsayan araştırma gezisi kapsamında Giresun'un Görele ilçesinde incelemelerde bulundu.

        AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığındaki komisyon üyeleri, Görele Merkez Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti.

        Sektör temsilcileriyle bir araya gelen Karayel ve komisyon üyeleri barınağı gezdi. Kooperatif Başkanı Soner Doğan Aycı ve üyelerle sohbet eden heyet, balıkçıların sorun ve taleplerini dinledi.

        Ziyaretin ardından komisyon üyeleri kara yoluyla Trabzon'a hareket etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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