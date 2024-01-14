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        Giresun'da bir iş yerinde boğulmuş kadının cesedi bulundu

        Giresun'da bir iş yerinde cesedi bulunan kadının, boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 14:25 Güncelleme: 14.01.2024 - 14:25
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        Giresun'da bir iş yerinde boğulmuş kadının cesedi bulundu
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        Giresun'da bir iş yerinde cesedi bulunan kadının, boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül Yeşilkaya'dan (52) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yeşilkaya'nın çalıştığı Gazi Caddesi'ndeki iş yerinde arama yapan polis, kadının cansız bedenini buldu.

        Cesedi, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Yeşilkaya'nın, yapılan ilk otopside boğularak öldürüldüğü belirlendi.

        Polis, olayla ilgili bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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