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        Giresun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Giresun'un Alucra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 19:17 Güncelleme: 15.01.2024 - 19:28
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        Giresun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Giresun'un Alucra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        İbrahim Yenici yönetimindeki 28 T 10026 plakalı ticari taksi ile Yusuf Yılmaztürk idaresindeki 50 ADT 455 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Yusuf Yılmaztürk ile eşi Meryem ve oğlu Alper Yılmaztürk sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Alucra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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